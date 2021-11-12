En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: