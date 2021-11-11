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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,58 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,58 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,068214-1,58
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,011553-1,00
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016435-0,37
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,028766-0,16
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,041533-0,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,079598-0,06
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF0,033372-0,04
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,028584-0,03
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,032453-0,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,185053-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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