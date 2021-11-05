En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,33 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 2,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,33 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF", yüzde 2,48 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0236284,33
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0732872,48
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0684742,31
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1359512,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0752762,17
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1608202,16
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0968592,15
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1189202,01
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1172932,00
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF0,1179141,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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