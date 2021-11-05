BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1253331,01AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1311440,97Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1253331,01
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1311440,97
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0178630,90
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1180170,89
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1546400,88
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0113961,08
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0740801,01
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0228590,97
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0265870,81
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0114300,60
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0732872,48
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0684742,31
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1359512,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0752762,17
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1608202,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0236284,33
HEM Dinamik Değişken EYF0,0286611,89
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF0,0837591,80
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0377551,79
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0989251,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0780231,74
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0547001,70
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0415481,56
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0287721,52
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0324120,95
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0595670,21
ZEM Altın Katılım EYF0,0591490,17
HEM Altın Katılım EYF0,0364120,17
VEM Altın Katılım EYF0,0619300,17
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0543150,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
VEM Para Piyasası EYF0,0779730,16
ZEM Para Piyasası EYF0,0315450,16
HEM Para Piyasası EYF0,0284340,15
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0820710,10
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0808630,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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