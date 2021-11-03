Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,072699 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,038193 -0,60 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,064870 -0,57 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,011388 -0,52 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,156711 -0,51 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,094386 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,037191 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,115652 -0,28 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,096110 -0,26 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF 0,032909 -0,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,024629 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040639 -0,72 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,028144 -0,70 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,053646 -0,32 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022439 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,034758 -0,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi