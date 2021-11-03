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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,072699-0,60Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,072699-0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,038193-0,60
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,064870-0,57
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,011388-0,52
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,156711-0,51
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,094386-0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,037191-0,49
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,115652-0,28
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF0,096110-0,26
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF0,032909-0,22
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,024629-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040639-0,72
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,028144-0,70
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,053646-0,32
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,022439-0,25
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,034758-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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