BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0857580,72AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1189300,69Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0857580,72
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1189300,69
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1604870,66
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1099560,66
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0476800,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0208720,47
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0247990,45
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104020,21
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108170,15
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109830,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0570502,61
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0333211,69
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1820391,33
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0435661,32
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1548081,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0176811,11
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0904031,04
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0347611,01
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0306270,99
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0281620,95
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0710590,89
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0499740,89
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0309290,71
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0286570,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0305040,54
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0533890,36
ZEM Altın Katılım EYF0,0531010,35
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0162940,33
HEM Altın Katılım EYF0,0327040,32
VEM Altın Katılım EYF0,0554580,31
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0807090,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0817520,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0805910,05
HEM Para Piyasası EYF0,0279590,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0804960,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Ebru Şallı Amelia Hamlin
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Mehmet Topal Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 16:43:03. #1.17#