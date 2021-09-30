BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108993-0,11Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105556-0,08Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108993
|-0,11
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105556
|-0,08
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051552
|-0,02
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036583
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010380
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010801
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010971
|-0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024689
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067866
|-1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056770
|-1,16
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010402
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010002
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,160237
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,136555
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,220283
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,038143
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,052121
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009659
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051697
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054860
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053625
|-0,35
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032209
|-0,35
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051877
|-0,35
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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