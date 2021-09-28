En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: