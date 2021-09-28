Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,026925 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,027129 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,029466 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020850 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024743 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010983 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010822 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055255 0,88 VEM Hisse Senedi EYF 0,105227 0,84 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027954 0,82 HEM Hisse Senedi EYF 0,026871 0,81 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,086602 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034286 0,71 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030235 0,65 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025773 0,64 VEM Dinamik Değişken EYF 0,075652 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089222 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021764 0,33 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038172 0,30 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026509 0,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070349 0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049437 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,029003 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,080471 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026427 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035547 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,081628 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler