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Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0269250,05AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0269250,05
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0271290,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0294660,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0208500,41
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0247430,13
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109830,11
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108220,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0552550,88
VEM Hisse Senedi EYF0,1052270,84
ZEM Hisse Senedi EYF0,0279540,82
HEM Hisse Senedi EYF0,0268710,81
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0866020,77
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0342860,71
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0302350,65
HEM Dinamik Değişken EYF0,0257730,64
VEM Dinamik Değişken EYF0,0756520,63
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0892220,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0217640,33
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0381720,30
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0265090,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0703490,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0494370,25
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0290030,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0804710,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0264270,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0355470,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0816280,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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