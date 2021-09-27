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En fazla kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 2,07 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve "VEM Standart EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 2,07 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve "VEM Standart EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018464-3,02
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020233-2,07
VEM Standart EYF0,071365-2,07
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019498-2,06
VEM Katkı EYF0,019261-2,00
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019096-1,97
HEM Katkı EYF0,019079-1,96
ZEM Katkı EYF0,020460-1,94
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019926-1,94
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,020947-1,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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