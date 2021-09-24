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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,116832-0,68Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,157840-0,64Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,116832-0,68
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,157840-0,64
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,157831-0,64
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,108005-0,58
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,124501-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020688-0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,032877-0,58
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,180013-0,42
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036086-0,42
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,043077-0,42
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,122936-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,028056-0,58
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021240-0,51
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,051935-0,47
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,017551-0,43
VEM Dinamik Değişken EYF0,076111-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009565-0,07
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,030309-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,051640-0,15
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016274-0,14
NN Hay. Em. Altın EYF0,032177-0,11
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,051802-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,053522-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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