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Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1178040,33AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1253390,25Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1178040,33
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1253390,25
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1592050,23
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1592030,22
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1088720,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0651900,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0248810,80
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0889710,25
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0269900,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1352310,15
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF0,0279970,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0142710,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0527760,17
VEM Altın Katılım EYF0,0548350,16
HEM Altın Katılım EYF0,0323510,16
ZEM Altın Katılım EYF0,0524810,16
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0504550,13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0354430,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0263520,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0730670,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0801400,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0849260,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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