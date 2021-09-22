Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117804 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,125339 0,25 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,159205 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,159203 0,22 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,108872 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065190 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024881 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088971 0,25 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026990 0,21 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,135231 0,15 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,027997 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014271 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052776 0,17 VEM Altın Katılım EYF 0,054835 0,16 HEM Altın Katılım EYF 0,032351 0,16 ZEM Altın Katılım EYF 0,052481 0,16 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050455 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035443 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026352 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,073067 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080140 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,084926 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler