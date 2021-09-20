En fazla kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,35 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,49 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,35 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105635
|-0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010477
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068393
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066800
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010826
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,106225
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,107537
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010972
|-0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019184
|-0,16
|VEM Standart EYF
|0,073271
|-0,11
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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