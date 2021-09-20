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Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1115221,41BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1052631,28MetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1115221,41
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1052631,28
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0605621,28
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0468561,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0621671,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0207520,86
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0245720,53
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0310640,75
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0560290,71
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0105490,71
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0663360,68
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1047450,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0851021,13
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1603701,10
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2210331,10
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0396250,96
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1361810,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0330651,32
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0163620,55
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0332240,46
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0301450,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0709270,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0525741,27
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0522960,23
HEM Altın Katılım EYF0,0320640,21
ZEM Altın Katılım EYF0,0520160,20
VEM Altın Katılım EYF0,0543340,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0263260,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0729960,15
HEM Para Piyasası EYF0,0278170,15
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0319670,15
VEM Para Piyasası EYF0,0762600,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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