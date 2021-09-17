BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156541-0,57Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156468-0,54Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156541-0,57
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156468-0,54
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,107038-0,51
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103256-0,46
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,061415-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010520-0,38
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010857-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010990-0,13
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024443-0,05
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020575-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055632-0,74
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,120814-0,64
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,144297-0,53
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,087157-0,52
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,106424-0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034627-0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,090146-0,44
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,108930-0,44
HEM Dinamik Değişken EYF0,026074-0,40
VEM Dinamik Değişken EYF0,076635-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038574-0,54
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026790-0,53
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,033286-0,25
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,040325-0,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049847-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,052176-0,39
VEM Altın Katılım EYF0,054224-0,38
HEM Altın Katılım EYF0,031998-0,37
ZEM Altın Katılım EYF0,051910-0,37
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,050770-0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Beren Saat Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Marcao Cristiano Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:07:57. #1.17#