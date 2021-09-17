BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156541 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156468 -0,54 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,107038 -0,51 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103256 -0,46 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,061415 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010520 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010857 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010990 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024443 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020575 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055632 -0,74 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,120814 -0,64 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,144297 -0,53 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,087157 -0,52 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,106424 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034627 -0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,090146 -0,44 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,108930 -0,44 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026074 -0,40 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076635 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038574 -0,54 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026790 -0,53 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033286 -0,25 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040325 -0,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049847 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052176 -0,39 VEM Altın Katılım EYF 0,054224 -0,38 HEM Altın Katılım EYF 0,031998 -0,37 ZEM Altın Katılım EYF 0,051910 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050770 -0,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler