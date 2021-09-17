BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156541-0,57Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156468-0,54Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,156541
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,156468
|-0,54
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,107038
|-0,51
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103256
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,061415
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010520
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010857
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010990
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024443
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020575
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055632
|-0,74
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,120814
|-0,64
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,144297
|-0,53
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,087157
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,106424
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034627
|-0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,090146
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,108930
|-0,44
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026074
|-0,40
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076635
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038574
|-0,54
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026790
|-0,53
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033286
|-0,25
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040325
|-0,24
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049847
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052176
|-0,39
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054224
|-0,38
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031998
|-0,37
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051910
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,050770
|-0,36
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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