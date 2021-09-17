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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,53 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,53 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0161920,53
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0578040,46
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0300490,44
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0192140,32
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0096670,32
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0361620,27
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0211830,20
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0207700,20
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0211330,20
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0142440,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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