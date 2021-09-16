Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,136788 -0,17 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113988 -0,16 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055325 -0,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104212 -0,15 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,107588 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024456 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020583 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068940 -0,92 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,145071 -0,80 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,087609 -0,79 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036550 -0,77 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010028 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021300 -1,28 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034860 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,158531 -0,54 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026178 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,218617 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038782 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021693 -0,19 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026934 -0,19 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033101 -0,11 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,024424 -0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler