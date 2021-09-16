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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,136788-0,17
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113988-0,16
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055325-0,16
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,104212-0,15
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,107588-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024456-0,10
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020583-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068940-0,92
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,145071-0,80
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,087609-0,79
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036550-0,77
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,010028-0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021300-1,28
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034860-0,54
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,158531-0,54
HEM Dinamik Değişken EYF0,026178-0,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,218617-0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038782-0,20
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021693-0,19
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026934-0,19
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,033101-0,11
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,024424-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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