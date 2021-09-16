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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0217160,09Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0367940,08Allianz Hayat Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0217160,09
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0367940,08
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0520670,08
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0751140,08
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0220000,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105600,09
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108780,08
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0110040,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0575370,66
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0670650,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0247340,61
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0268950,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF0,0124870,24
ZEM Katılım Değişken EYF0,0220120,22
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0420530,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0299160,62
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0096360,27
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0302620,13
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0162810,11
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0336340,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0317480,84
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0510900,79
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0501050,75
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0528190,68
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0476800,68
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0799100,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0800080,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0288420,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0811590,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0728540,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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