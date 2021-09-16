BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021716 0,09 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036794 0,08 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052067 0,08 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,075114 0,08 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022000 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010560 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010878 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011004 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057537 0,66 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067065 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024734 0,61 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026895 0,25 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012487 0,24 ZEM Katılım Değişken EYF 0,022012 0,22 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,042053 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029916 0,62 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009636 0,27 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,030262 0,13 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016281 0,11 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,033634 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,031748 0,84 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051090 0,79 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050105 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052819 0,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047680 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,079910 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,080008 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028842 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,081159 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,072854 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler