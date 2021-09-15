BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,116366-0,21Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,157651-0,16AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,116366-0,21
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,157651-0,16
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,062445-0,16
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,110297-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,123747-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010550-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069583-0,62
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,036339-0,60
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,062028-0,59
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,146237-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,057161-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021576-0,91
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035050-0,48
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031775-0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,079145-0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,030822-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009610-0,74
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038858-0,65
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026985-0,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049983-0,61
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070862-0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,015955-0,71
NN Hay. Em. Altın EYF0,031482-0,69
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,055883-0,68
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053750-0,67
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050692-0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Son dakika... Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi

Son dakika... Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi

 40 yıldır seyyar kuyumculuk yapıyor, görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

40 yıldır seyyar kuyumculuk yapıyor, görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

 Simit satar gibi altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi

Simit satar gibi altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer Ziya Selçuk Mansur Yavaş Meral Akşener
Magazin Ece Üner Müge Anlı Yeşim Salkım Amelia Hamlin
Spor Kerem Aktürkoğlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Demir Çelik Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:44:59. #1.11#