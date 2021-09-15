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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0814050,22Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0814050,22
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0520240,17
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0479070,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0219820,15
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0784050,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0205930,01
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108690,01
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109970,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0560630,45
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1547520,25
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0662950,25
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0928520,24
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1763790,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0201070,29
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0262210,27
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0245830,26
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0207210,24
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0191350,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0196050,26
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0297760,17
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0217350,17
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0142150,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0262620,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0288280,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0307790,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0353230,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0728190,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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