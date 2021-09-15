BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0814050,22Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,081405
|0,22
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052024
|0,17
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047907
|0,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021982
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,078405
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020593
|0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010869
|0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010997
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056063
|0,45
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,154752
|0,25
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066295
|0,25
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,092852
|0,24
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,176379
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020107
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,026221
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,024583
|0,26
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020721
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019135
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019605
|0,26
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029776
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021735
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014215
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026262
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028828
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030779
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035323
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,072819
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500