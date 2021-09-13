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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055414-0,59VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114119-0,58Anadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055414-0,59
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114119-0,58
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106460-0,57
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059886-0,56
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,110324-0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020580-0,55
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024483-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,031108-1,15
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,033417-1,06
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036864-0,99
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,181795-0,99
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,043486-0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021654-1,52
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035116-0,92
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,017787-0,83
VEM Dinamik Değişken EYF0,077140-0,81
HEM Dinamik Değişken EYF0,026253-0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039287-0,64
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027280-0,64
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032497-0,60
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009783-0,55
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050365-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052769-0,30
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,017040-0,29
ZEM Altın Katılım EYF0,052075-0,25
VEM Altın Katılım EYF0,054385-0,24
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,050045-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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