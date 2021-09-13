BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055414-0,59VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114119-0,58Anadolu Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055414
|-0,59
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114119
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,106460
|-0,57
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059886
|-0,56
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,110324
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020580
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024483
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031108
|-1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,033417
|-1,06
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036864
|-0,99
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,181795
|-0,99
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043486
|-0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021654
|-1,52
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035116
|-0,92
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017787
|-0,83
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077140
|-0,81
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026253
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039287
|-0,64
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027280
|-0,64
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032497
|-0,60
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009783
|-0,55
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050365
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052769
|-0,30
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017040
|-0,29
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,052075
|-0,25
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054385
|-0,24
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050045
|-0,24
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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