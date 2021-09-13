Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055414 -0,59 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114119 -0,58 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,106460 -0,57 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059886 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,110324 -0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020580 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024483 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031108 -1,15 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,033417 -1,06 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036864 -0,99 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,181795 -0,99 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043486 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021654 -1,52 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035116 -0,92 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017787 -0,83 VEM Dinamik Değişken EYF 0,077140 -0,81 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026253 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039287 -0,64 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027280 -0,64 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032497 -0,60 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009783 -0,55 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050365 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052769 -0,30 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017040 -0,29 ZEM Altın Katılım EYF 0,052075 -0,25 VEM Altın Katılım EYF 0,054385 -0,24 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050045 -0,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler