Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047811 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,078238 0,40 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,081176 0,40 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,028237 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066952 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010574 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010874 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010997 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066010 0,18 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010514 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024278 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019104 0,32 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019928 0,30 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020360 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019519 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014208 0,13 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029711 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016088 0,46 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054123 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026235 0,16 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,081030 0,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,079889 0,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035286 0,15 VEM Para Piyasası EYF 0,076004 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler