BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0478110,43AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0478110,43
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0782380,40
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0811760,40
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0282370,38
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0669520,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105740,42
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108740,38
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109970,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0660100,18
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0105140,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0242780,95
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0191040,32
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0199280,30
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0203600,29
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0195190,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0142080,13
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0297110,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0160880,46
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0541230,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0262350,16
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0810300,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0798890,15
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0352860,15
VEM Para Piyasası EYF0,0760040,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Ersin Tatar Tanju Özcan Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kylie Jenner
Spor Abdullah Avcı Diego Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:45:58. #1.17#