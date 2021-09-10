BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,028131-0,08Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,028131-0,08
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,074682-0,07
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021580-0,07
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,080852-0,07
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,025646-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010530-0,31
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010833-0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010969-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,065891-0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019869-0,11
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019044-0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019469-0,04
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020997-0,02
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020302-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,051116-0,06
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,052094-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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