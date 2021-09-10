BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,028131-0,08Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,028131
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,074682
|-0,07
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021580
|-0,07
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080852
|-0,07
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,025646
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010530
|-0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010833
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010969
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065891
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019869
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019044
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019469
|-0,04
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020997
|-0,02
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,020302
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051116
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052094
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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