BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,028131-0,08Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,028131 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,074682 -0,07 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021580 -0,07 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080852 -0,07 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025646 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010530 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010833 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010969 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065891 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019869 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019044 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019469 -0,04 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020997 -0,02 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020302 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051116 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052094 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı elektrikli otomobil üretecek! İlk model 2024'te geliyor 17 yaşındaki genç, hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor