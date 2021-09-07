BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114887-0,28AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,122021-0,28Anadolu Hayat Em. İki. K.D.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,114887
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,122021
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105043
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,060793
|-0,22
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,102305
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024403
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010627
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056837
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065503
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021730
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015843
|-0,15
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,082836
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039070
|-0,12
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052772
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032065
|-0,19
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016249
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052133
|-0,23
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050916
|-0,22
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015901
|-0,21
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051881
|-0,21
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031984
|-0,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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