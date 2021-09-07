BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114887-0,28AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,122021-0,28Anadolu Hayat Em. İki. K.D.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114887-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,122021-0,28
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105043-0,26
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,060793-0,22
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,102305-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024403-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010627-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056837-0,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,065503-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021730-0,26
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015843-0,15
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,082836-0,14
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,039070-0,12
VEM Birinci Değişken EYF0,052772-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032065-0,19
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,016249-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,052133-0,23
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050916-0,22
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,015901-0,21
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,051881-0,21
HEM Altın Katılım EYF0,031984-0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
İki eski vekilin çocukları evlendi! Yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
İki eski vekilin çocukları evlendi! Yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Derya Baykal Yeşim Salkım Defne Samyeli
Spor Max Meyer Cristiano Mergim Berisha Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.09.2021 16:11:31. #1.13#

title