BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114887-0,28AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,122021-0,28Anadolu Hayat Em. İki. K.D.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,114887 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,122021 -0,28 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105043 -0,26 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,060793 -0,22 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,102305 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024403 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010627 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056837 -0,17 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065503 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021730 -0,26 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015843 -0,15 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,082836 -0,14 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039070 -0,12 VEM Birinci Değişken EYF 0,052772 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032065 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016249 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052133 -0,23 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050916 -0,22 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015901 -0,21 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051881 -0,21 HEM Altın Katılım EYF 0,031984 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu İki eski vekilin çocukları evlendi! Yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı