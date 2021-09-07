Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0476870,11VEM Borçlanma Araçları EYF0,0282330,11Allianz Hayat Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0476870,11
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0282330,11
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0811820,08
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0325440,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0366420,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109900,09
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108700,06
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0206830,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0725030,70
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1068250,61
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1573250,60
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0944200,60
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1793550,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0308780,56
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0181420,50
Garanti Em. Hay. Stand. EYF0,0233150,44
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF0,0873580,42
Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF0,1057800,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098160,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0298800,49
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0513380,42
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0726930,39
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0196300,23
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0725410,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0287170,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0317610,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0843080,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0786220,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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