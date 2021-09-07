Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0476870,11VEM Borçlanma Araçları EYF0,0282330,11Allianz Hayat Em. Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047687
|0,11
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,028233
|0,11
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,081182
|0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,032544
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036642
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010990
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010870
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020683
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072503
|0,70
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,106825
|0,61
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,157325
|0,60
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,094420
|0,60
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,179355
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030878
|0,56
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,018142
|0,50
|Garanti Em. Hay. Stand. EYF
|0,023315
|0,44
|Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF
|0,087358
|0,42
|Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF
|0,105780
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009816
|0,96
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029880
|0,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051338
|0,42
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072693
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019630
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,072541
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,028717
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031761
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,084308
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,078622
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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