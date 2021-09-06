En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,14 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,84 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,14 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF", yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,84 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,062937 -1,14 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,037039 -0,93 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,169662 -0,84 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,126651 -0,84 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,106176 -0,82 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,108958 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,034080 -0,80 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,185234 -0,80 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,110268 -0,80 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,044300 -0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara