BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114627-0,56Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,114627
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,134967
|-0,51
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054626
|-0,49
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102686
|-0,48
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,155410
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024388
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020694
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031421
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,063663
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056468
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038992
|-0,37
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021953
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,159181
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,219638
|-0,27
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,082675
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032011
|-0,26
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009655
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021676
|-0,15
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016212
|-0,06
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019575
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053537
|-0,72
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047224
|-0,58
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016916
|-0,29
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050768
|-0,28
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055807
|-0,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500