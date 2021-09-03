BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114627-0,56Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,114627 -0,56 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,134967 -0,51 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054626 -0,49 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102686 -0,48 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,155410 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024388 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020694 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031421 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,063663 -0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056468 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038992 -0,37 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021953 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,159181 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,219638 -0,27 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,082675 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032011 -0,26 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009655 -0,17 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021676 -0,15 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016212 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019575 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053537 -0,72 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047224 -0,58 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016916 -0,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050768 -0,28 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055807 -0,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor