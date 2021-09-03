BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114627-0,56Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114627-0,56
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,134967-0,51
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,054626-0,49
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,102686-0,48
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,155410-0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024388-0,04
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020694-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,031421-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,063663-0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056468-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,038992-0,37
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021953-0,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,159181-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,219638-0,27
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,082675-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032011-0,26
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009655-0,17
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021676-0,15
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,016212-0,06
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,019575-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053537-0,72
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,047224-0,58
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016916-0,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050768-0,28
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,055807-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
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