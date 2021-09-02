BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,060832-0,40Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,060832-0,40
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,156164-0,38
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104827-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,155969-0,38
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,106723-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020699-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,071907-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,063683-0,25
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,037377-0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056484-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,034281-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,082874-0,16
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,026196-0,15
VEM Birinci Değişken EYF0,052783-0,14
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,087854-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,080111-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009671-0,34
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032094-0,17
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,029603-0,04
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,051224-0,03
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,072582-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,031500-0,10
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053924-0,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050911-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052528-0,10
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,055964-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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