BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,060832-0,40Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,060832
|-0,40
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,156164
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104827
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,155969
|-0,38
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,106723
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020699
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,071907
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,063683
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,037377
|-0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056484
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,034281
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,082874
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026196
|-0,15
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052783
|-0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,087854
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,080111
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009671
|-0,34
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032094
|-0,17
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029603
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051224
|-0,03
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072582
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031500
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053924
|-0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050911
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052528
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055964
|-0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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