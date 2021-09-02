BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,060832-0,40Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,060832 -0,40 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,156164 -0,38 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104827 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,155969 -0,38 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,106723 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020699 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071907 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,063683 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,037377 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056484 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,034281 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,082874 -0,16 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026196 -0,15 VEM Birinci Değişken EYF 0,052783 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,087854 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,080111 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009671 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032094 -0,17 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029603 -0,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051224 -0,03 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072582 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,031500 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053924 -0,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050911 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052528 -0,10 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055964 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara