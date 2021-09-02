BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0808210,21AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0777190,17Allianz Hayat Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0808210,21
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0777190,17
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0516110,16
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0568390,16
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0664850,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0106280,19
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108590,14
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109740,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1241610,42
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0104040,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0682610,35
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0561730,19
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1094800,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0191390,33
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1102220,27
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0391370,26
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0383980,26
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0692200,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0296720,19
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0217580,10
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0303130,09
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0217090,08
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0216640,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0723600,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0805980,05
HEM Para Piyasası EYF0,0275770,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0793740,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0795900,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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