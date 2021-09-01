BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059196-0,51Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059196 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073334 -0,47 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,015831 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,061808 -0,31 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109152 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020708 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056599 -1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083008 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015827 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,087946 -0,32 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039035 -0,24 VEM Birinci Değişken EYF 0,052856 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032150 -0,75 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016221 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029616 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara