BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059196-0,51Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059196
|-0,51
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073334
|-0,47
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,015831
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,061808
|-0,31
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109152
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020708
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056599
|-1,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083008
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015827
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,087946
|-0,32
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039035
|-0,24
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052856
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032150
|-0,75
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016221
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029616
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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