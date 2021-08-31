En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,34 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,34 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015883 -0,35 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023338 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029624 -0,31 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009641 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038219 -0,23 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021613 -0,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072248 -0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050943 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011076 -0,10 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010251 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara