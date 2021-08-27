BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113128-0,33AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,113128
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,061858
|-0,30
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,054972
|-0,30
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,058878
|-0,27
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059341
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010559
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024292
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020627
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010808
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010931
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070760
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,054730
|-0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056322
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010256
|-0,62
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037181
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011087
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035182
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,038306
|-0,39
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026148
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032352
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009667
|-0,26
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032326
|-0,23
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072364
|-0,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050999
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021566
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031357
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052287
|-0,55
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050679
|-0,55
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016886
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053694
|-0,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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