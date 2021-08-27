BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,113128-0,33AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113128 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,061858 -0,30 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054972 -0,30 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,058878 -0,27 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059341 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010559 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024292 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020627 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010808 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010931 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070760 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054730 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056322 -0,66 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010256 -0,62 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,037181 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011087 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035182 -0,56 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038306 -0,39 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026148 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032352 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009667 -0,26 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032326 -0,23 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072364 -0,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050999 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021566 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,031357 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052287 -0,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050679 -0,55 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016886 -0,55 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053694 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor Türkiye'de bir ilk! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı