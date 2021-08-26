BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105208-0,26Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,100196-0,25MetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105208-0,26
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,100196-0,25
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059481-0,21
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,062044-0,18
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,102288-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020650-0,50
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024326-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,089210-1,02
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,147943-1,02
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,185879-0,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,122396-0,85
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,184146-0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021712-1,14
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,030347-0,94
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035379-0,77
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,091732-0,68
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,017926-0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039372-0,91
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027384-0,89
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,051093-0,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,072506-0,50
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009692-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,052064-0,55
VEM Altın Katılım EYF0,054134-0,53
ZEM Altın Katılım EYF0,051849-0,51
HEM Altın Katılım EYF0,031940-0,51
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,049818-0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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