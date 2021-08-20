BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079632-0,18Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079632 -0,18 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021587 -0,17 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027581 -0,13 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050956 -0,12 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011483 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020516 -0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010521 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024256 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010772 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010894 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,063762 -1,87 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055356 -1,14 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,104258 -1,13 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,092487 -0,97 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,175687 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,013360 -1,16 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035288 -1,01 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,041569 -0,81 VEM Katılım Katkı EYF 0,027012 -0,80 ZEM Katılım Katkı EYF 0,027332 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027128 -0,83 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039005 -0,82 VEM Katılım Standart EYF 0,033872 -0,79 ZEM Katılım Standart EYF 0,028031 -0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050545 -0,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara