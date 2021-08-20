BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079632-0,18Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079632-0,18
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,021587-0,17
VEM Borçlanma Araçları EYF0,027581-0,13
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,050956-0,12
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,011483-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020516-0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010521-0,22
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024256-0,14
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010772-0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010894-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,063762-1,87
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055356-1,14
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,104258-1,13
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,092487-0,97
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,175687-0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,013360-1,16
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035288-1,01
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,041569-0,81
VEM Katılım Katkı EYF0,027012-0,80
ZEM Katılım Katkı EYF0,027332-0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027128-0,83
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039005-0,82
VEM Katılım Standart EYF0,033872-0,79
ZEM Katılım Standart EYF0,028031-0,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050545-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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