BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105763-0,65Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105763 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,061147 -0,64 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,102375 -0,62 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109442 -0,59 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046166 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024294 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010549 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010782 -0,01 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010899 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,054980 -1,74 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,064759 -1,37 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010258 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088260 -0,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,157804 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,217696 -0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,134953 -0,49 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083483 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032413 -0,54 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072789 -0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051297 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029654 -0,13 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039532 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015899 -0,15 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055950 -0,07 HEM Altın Katılım EYF 0,031938 -0,06 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049819 -0,06 ZEM Altın Katılım EYF 0,051831 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara