BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105763-0,65Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105763-0,65
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,061147-0,64
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,102375-0,62
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109442-0,59
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,046166-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024294-0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010549-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010782-0,01
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010899-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,054980-1,74
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,064759-1,37
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010258-0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,088260-0,63
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,157804-0,57
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,217696-0,54
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,134953-0,49
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,083483-0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032413-0,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,072789-0,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,051297-0,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029654-0,13
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039532-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,015899-0,15
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,055950-0,07
HEM Altın Katılım EYF0,031938-0,06
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,049819-0,06
ZEM Altın Katılım EYF0,051831-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Üner Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Mert Günok Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.08.2021 16:37:23. #1.13#

title