BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059848-0,73Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059848 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073974 -0,56 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083335 -0,51 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046431 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,116288 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024310 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020618 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055956 -1,25 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065658 -0,80 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031226 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056081 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,063127 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038915 -0,83 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083887 -0,57 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,135619 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,158715 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,218868 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032590 -0,68 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009738 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033318 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016199 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara