BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059848-0,73Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,059848-0,73
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,073974-0,56
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,083335-0,51
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,046431-0,50
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,116288-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,024310-0,16
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,020618-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,055956-1,25
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,065658-0,80
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,031226-0,43
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,056081-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,063127-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,038915-0,83
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,083887-0,57
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,135619-0,53
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,158715-0,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,218868-0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032590-0,68
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009738-0,14
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,033318-0,06
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,016199-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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