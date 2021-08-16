BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıMetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060290-0,20Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060290-0,20
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106857-0,18
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,074387-0,14
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,083764-0,12
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103327-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,066188-0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056665-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021245-0,61
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,084369-0,22
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016015-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,089251-0,07
VEM Birinci Değişken EYF0,053141-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032814-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053539-0,34
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,047315-0,22
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,055839-0,21
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,051983-0,18
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,049731-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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