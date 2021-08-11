BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,107438-0,46Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103791-0,45AvivaSA Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107438
|-0,46
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103791
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,117151
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,124419
|-0,39
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,111157
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057181
|-1,22
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010370
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010095
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016101
|-0,41
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039473
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,089335
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084871
|-0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,079041
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009762
|-1,92
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033113
|-0,29
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033303
|-0,14
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021547
|-0,13
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021729
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016857
|-1,29
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015848
|-1,28
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053592
|-1,25
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031420
|-1,25
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055794
|-1,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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