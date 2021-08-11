BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,107438-0,46Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103791-0,45AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,107438-0,46
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103791-0,45
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,117151-0,44
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,124419-0,39
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,111157-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,057181-1,22
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,010370-0,19
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,010095-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016101-0,41
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,039473-0,24
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,089335-0,18
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,084871-0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,079041-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,009762-1,92
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,033113-0,29
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,033303-0,14
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021547-0,13
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021729-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016857-1,29
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,015848-1,28
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053592-1,25
NN Hay. Em. Altın EYF0,031420-1,25
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,055794-1,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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