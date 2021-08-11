BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,107438-0,46Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103791-0,45AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107438 -0,46 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103791 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117151 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,124419 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,111157 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057181 -1,22 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010370 -0,19 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010095 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016101 -0,41 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039473 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,089335 -0,18 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084871 -0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,079041 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009762 -1,92 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033113 -0,29 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033303 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021547 -0,13 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021729 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016857 -1,29 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015848 -1,28 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053592 -1,25 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031420 -1,25 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055794 -1,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi Altının gram fiyatı 482 lira seviyesinden işlem görüyor