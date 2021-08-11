Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0357640,14Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0506730,10Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0357640,14
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0506730,10
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0319070,08
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0339220,08
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0214810,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0205790,25
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108690,09
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107500,07
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105090,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0702890,91
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0552380,87
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1070270,81
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1058640,80
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0374260,75
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0222511,13
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0176610,66
VEM Dinamik Değişken EYF0,0761820,64
HEM Dinamik Değişken EYF0,0259450,64
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0300130,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0510620,16
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0725620,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0246480,12
VEM Katılım Standart EYF0,0341790,12
HEM Katılım Standart EYF0,0242110,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
ZEM Para Piyasası EYF0,0302670,05
VEM Para Piyasası EYF0,0748130,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0313450,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0797320,05
HEM Para Piyasası EYF0,0272910,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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