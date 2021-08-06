BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021217-0,12Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021217-0,12
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,053164-0,11
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,046786-0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,079301-0,09
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,043173-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018653-0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019057-0,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019879-0,11
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020602-0,09
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,020946-0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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