En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 7 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,064003-1,39
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016923-1,19
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,015908-1,02
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,038330-1,01
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,055979-0,99
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,050986-0,98
NN Hay. Em. Altın EYF0,031530-0,98
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053768-0,98
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,052489-0,98
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,050648-0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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