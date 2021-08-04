En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.