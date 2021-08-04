En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,02 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 7 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,064003
|-1,39
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016923
|-1,19
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015908
|-1,02
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038330
|-1,01
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,055979
|-0,99
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050986
|-0,98
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031530
|-0,98
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053768
|-0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052489
|-0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,050648
|-0,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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