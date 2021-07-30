BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114119-0,43MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114119
|-0,43
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060006
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073973
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083374
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137145
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015992
|-0,96
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083853
|-0,35
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039134
|-0,18
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,023002
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088381
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032670
|-0,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
Haber Yorumları
500