BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114119-0,43MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114119 -0,43 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060006 -0,42 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073973 -0,41 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083374 -0,41 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,137145 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015992 -0,96 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083853 -0,35 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039134 -0,18 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,023002 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088381 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032670 -0,50 ???????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) ???????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu