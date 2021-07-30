BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114119-0,43MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114119-0,43
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060006-0,42
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,073973-0,41
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,083374-0,41
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137145-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015992-0,96
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,083853-0,35
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,039134-0,18
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,023002-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,088381-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032670-0,50
???????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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