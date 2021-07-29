En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,27 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,27 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065575 -0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029069 -0,29 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,009702 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,156963 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,216533 -0,23 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032835 -0,22 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,107775 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,157522 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062677 -0,19 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083717 -0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu