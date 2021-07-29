En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,27 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,27 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,065575-0,57
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029069-0,29
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,009702-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,156963-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,216533-0,23
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032835-0,22
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,107775-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,157522-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,062677-0,19
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,083717-0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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