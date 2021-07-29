Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0528350,09AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0759530,07Fiba Em. ve Hay. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052835 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,075953 0,07 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035482 0,06 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,066126 0,06 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035636 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010453 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010702 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010800 0,06 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020086 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055857 1,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063610 0,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065224 0,51 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,172646 0,49 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,035121 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028430 0,53 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,097343 0,44 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010367 0,43 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020829 0,42 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,153533 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029540 0,44 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018989 0,43 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021429 0,16 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069461 0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048879 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052200 0,44 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053069 0,27 HEM Altın Katılım EYF 0,032648 0,09 ZEM Altın Katılım EYF 0,053001 0,08 VEM Altın Katılım EYF 0,055401 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,078114 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,079228 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,028169 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,077089 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,078054 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) ??????? ??????? Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu