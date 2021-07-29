Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0528350,09AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0759530,07Fiba Em. ve Hay. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0528350,09
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0759530,07
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0354820,06
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0661260,06
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0356360,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104530,10
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107020,07
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108000,06
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0200860,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0558571,11
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0636100,66
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0652240,51
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1726460,49
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0351210,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0284300,53
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,0973430,44
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0103670,43
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0208290,42
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1535330,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0295400,44
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0189890,43
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0214290,16
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0694610,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0488790,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0522000,44
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0530690,27
HEM Altın Katılım EYF0,0326480,09
ZEM Altın Katılım EYF0,0530010,08
VEM Altın Katılım EYF0,0554010,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0781140,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0792280,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0281690,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0770890,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0780540,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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