En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065297 -1,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,113962 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031188 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018281 -0,27 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,065287 -0,21 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020669 -0,19 VEM Dinamik Değişken EYF 0,072333 -0,19 BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,020399 -0,18 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034697 -0,18 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024654 -0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu