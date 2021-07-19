En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,83 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,83 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,054047 -2,09 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066116 -1,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,156030 -1,33 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038881 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,215059 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052061 -1,02 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032423 -1,02 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052177 -1,01 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051223 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053961 -1,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor