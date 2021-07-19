En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,83 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 2,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,83 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,054047-2,09
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,066116-1,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,156030-1,33
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,038881-1,32
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,215059-1,31
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,052061-1,02
NN Hay. Em. Altın EYF0,032423-1,02
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,052177-1,01
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,051223-1,01
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,053961-1,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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