Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıFiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0260050,14AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0260050,14
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0262020,14
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0285240,13
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0351450,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0354940,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0628530,46
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0097830,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1151460,29
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1016760,23
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1006570,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0102040,56
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0207440,31
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0314760,25
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0253520,24
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1047870,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0211080,39
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0190410,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0210510,10
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0188160,09
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0140620,09
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0777290,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0788380,15
ZEM Para Piyasası EYF0,0299100,15
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0767160,15
VEM Para Piyasası EYF0,0739280,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
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