Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıFiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0260050,14AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,026005 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026202 0,14 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,028524 0,13 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035145 0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035494 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062853 0,46 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009783 0,42 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,115146 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,101676 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100657 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010204 0,56 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020744 0,31 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031476 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,025352 0,24 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,104787 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021108 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019041 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021051 0,10 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018816 0,09 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014062 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,077729 0,15 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,078838 0,15 ZEM Para Piyasası EYF 0,029910 0,15 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,076716 0,15 VEM Para Piyasası EYF 0,073928 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor