BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,107658-0,31Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,103864-0,29Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107658 -0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103864 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062070 -0,14 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046742 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055202 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088479 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016155 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara