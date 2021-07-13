BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,074723-0,37MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074723 -0,37 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060692 -0,36 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083982 -0,34 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,108059 -0,34 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,016069 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020046 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023964 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010502 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010694 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010760 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009659 -2,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062141 -1,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,114542 -1,54 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,099884 -1,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,100880 -1,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033534 -1,52 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021047 -1,46 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,085899 -1,10 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016669 -1,10 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,104353 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037347 -1,69 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,025981 -1,68 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048415 -1,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068885 -1,36 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032640 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052425 -0,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032652 -0,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052548 -0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054333 -0,52 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017537 -0,52 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara