BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0722380,14Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0722380,14
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0350220,14
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0462090,13
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0209490,13
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0333940,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0100980,30
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0182310,16
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0783280,08
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0201120,07
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0181410,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0140350,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
HEM Para Piyasası EYF0,0268900,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0254530,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0298210,05
VEM Para Piyasası EYF0,0737090,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0786050,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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