BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0722380,14Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,072238 0,14 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035022 0,14 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046209 0,13 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020949 0,13 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,033394 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010098 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018231 0,16 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,078328 0,08 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020112 0,07 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018141 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014035 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,026890 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025453 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,029821 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,073709 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,078605 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara